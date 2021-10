CNV wil dat werkgevers stoppen met vragen naar coronabewijzen

Bij veel bedrijven zou moeilijk gedaan worden als medewerkers zich niet laten vaccineren. In een peiling onder 2850 CNV-leden zei meer dan de helft dat het al dan niet gevaccineerd zijn, tot gedoe leidt. Een klein deel (4 procent) stelde zonder vaccinatie- of testbewijs niet op kantoor te mogen komen.

‘De polarisatie in de samenleving neemt toe. Twee kampen staan steeds harder tegenover elkaar’, constateert CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij vindt dat deze discussie niet mag overslaan naar de werkvloer. ‘We hoeven het debat niet op scherp te zetten door werkvloeren te splijten in wel of niet gevaccineerd zijn. We roepen daarnaast het kabinet op om streng te handhaven bij werkgevers die alsnog vragen naar vaccinatie- en testbewijzen.’

Eerder deze week wees vakbond FNV er al op dat werkgevers hun personeel soms onder druk zetten om hen een vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app te laten overleggen. FNV stelde daarbij diverse klachten te hebben ontvangen dat werkgevers loon inhouden, mensen verlof laten opnemen of op onbetaald verlof sturen wanneer ze geen bewijs van vaccinatie kunnen overleggen. Maar hier zou door de overheid niet tegen opgetreden worden, aldus de bond.

Er is ook veel discussie over wat wel en niet mag. Meerdere bedrijven haalden recent al de media over de manier waarop ze hun coronabeleid hebben ingericht. Zo legde accountantskantoor Deloitte vrijdag voor de camera van actualiteitenprogramma Nieuwsuur uit waarom het medewerkers die weer naar kantoor komen steekproefsgewijs vraagt of ze een QR-code ‘kunnen’ laten zien. Eerder gaf leasemaatschappij LeasePlan al aan graag alleen personeel dat ingeënt is tegen corona, weer terug te willen zien op kantoor.