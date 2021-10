Geen huizen bezoeken maar persoonlijk advies op Open Huizen Dag

Met de nieuwe opzet hoopt de vereniging massale huizenbezoeken en contacten te vermijden. Ook hebben consumenten aangegeven persoonlijk contact en advies op maat te willen. Normaal gesproken geven de verkopers rondleidingen door hun huis en komen tienduizenden bezoekers op de Open Huizen Dag af. De laatste drie edities van het halfjaarlijkse evenement gingen vanwege corona niet door.

Sinds 13 september konden er via www.openhuizendag.nl afspraken gemaakt worden om vragen beantwoord te krijgen over onder meer het woningaanbod, verduurzaming en woningwaarde. Dat hebben intussen al ruim duizend mensen gedaan. Het advies is gratis en vrijblijvend. Een zegsman benadrukte eerder dat de afspraken ook in de dagen ervoor en erna gemaakt kunnen worden, ook om genoeg capaciteit te hebben.

De woningmarkt is momenteel krapper dan ooit. Met de nieuwe opzet wil de NVM een ‘run’ op huizen die anders opengesteld zouden zijn, voorkomen. ‘Juist nu komt de adviesfunctie van de makelaar uit de verf’, aldus een woordvoerder.