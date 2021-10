Na twee jaar is het Weekend van de Wetenschap terug

In wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam is zaterdagochtend en zondagochtend een liveshow voor kinderen. Die wordt gepresenteerd door Klaas van Kruistum, met medewerking van onder andere astronaut André Kuipers. De show wordt rechtstreeks gestreamd. Bij een sterrenwacht in het Brabantse Oudenbosch kunnen mensen een komeet maken, in Batavialand in Lelystad leggen archeologen uit hoe ze werken en in het Twentse Denekamp wordt een uitleg gegeven over de poten van een slang. Ruimtevaartlab ESTEC in Noordwijk is zaterdag en zondag ook te bezoeken, net als de Zeesluis IJmuiden die nog in aanbouw is.

De laatste editie van het Weekend van de Wetenschap, in 2019, trok ongeveer 155.000 bezoekers.