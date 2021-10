Coupleider Guinee beëdigd als interim-president

De leider van de militaire coup die een maand geleden plaatsvond in Guinee is vrijdag beëdigd als interim-president van het West-Afrikaanse land. Luitenant-kolonel Mamady Doumbouya, die de omverwerping van president Alpha Condé afgelopen maand leidde, stelde dat hij waarnemend staatshoofd blijft totdat er verkiezingen kunnen plaatsvinden.

Over hoe lang die overgangsperiode gaat duren en wanneer de inwoners van Guinee dan naar de stembus kunnen, deed Doumbouya geen uitspraken. Wel stelde de 41-jarige militair dat een premier en overgangsregering binnenkort benoemd zullen worden en dat het zijn doel is ‘de staat opnieuw te stichten’ door middel van een nieuwe grondwet en ‘vrije en transparante’ verkiezingen. Ook zei Doumbouya corruptie aan te willen pakken en dat zowel hij als andere leden van de militaire junta zich niet verkiesbaar zullen stellen.

De staatsgreep van september is het gevolg van wanbestuur door de regering, stellen de militairen. De vastgezette president Condé werd in 2010 de eerst democratisch verkozen president van Guinee. Zijn besluit om de grondwet te herzien zodat hij op kon gaan voor een derde termijn zorgde echter voor grote protesten in het straatarme land, waarbij tientallen doden vielen.

De coup is internationaal scherp veroordeeld, onder meer door de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) eist dat Condé wordt vrijgelaten en dat er binnen zes maanden verkiezingen worden gehouden in Guinee, dat ‘s werelds grootste voorraden bauxiet bezit, de grondstof voor aluminium.