Guterres accepteert uitzetting VN-medewerkers uit Ethiopië niet

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, accepteert de uitzetting van zeven VN-medewerkers door Ethiopië niet. In een gesprek met de Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de Portugees duidelijk gemaakt dat de medewerkers in Ethiopië moeten blijven. Tegen de Veiligheidsraad van de VN zei Guterres vrijdag dat hij Ethiopië onder druk gaat zetten om de noodzakelijke VN-medewerkers in het land te houden.

Ethiopië beschuldigt de zeven medewerkers van bemoeienis bij interne politieke aangelegenheden. Volgens de VN is er geen enkel bewijs voor de beschuldigingen. Het lijkt eerder een maatregel die is genomen nadat de VN zei dat er een hongersnood is in de regio Tigray door een Ethiopische blokkade van hulpgoederen.

Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat de VN hulpgoederen aan de rebellen in Tigray geeft. In de regio is momenteel een heftig conflict gaande tussen de rebellen en het regeringsleger. Ook het leger van Eritrea en Eritrese milities zijn betrokken bij het conflict.

In Tigray heerst volgens de VN een ongekende hongersnood door de gevechten, die al bijna een jaar lang aanhouden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen.