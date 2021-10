De film De Veroordeling, over de Deventer moordzaak, is vrijdagavond uitgeroepen tot de beste Nederlandse speelfilm van het jaar. De thriller van regisseur Sander Burger won op de slotavond van het Nederlands Film Festival in Utrecht het belangrijkste Gouden Kalf.

Eerder werd De Veroordeling ook al bekroond met de beeldjes voor beste hoofdrol (Fedja van Huêt), beste bijrol (Yorick van Wageningen) en beste scenario.