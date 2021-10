Recordaantal vluchtelingen illegaal vanuit Polen naar Duitsland

De afgelopen twee maanden is een recordaantal mensen illegaal van Polen naar Duitsland gegaan. De Duitse politie zegt dat in augustus 225 mensen dit deden en in september 1305.

De meeste mensen komen volgens de politie uit Syrië, Irak en Jemen. De vluchtelingen komen vaak via Litouwen of Belarus naar Polen en willen daarna naar Duitsland. Belarus stuurt migranten illegaal de grenzen met buurlanden over als tegenactie voor Europese sancties die zijn opgelegd vanwege het hardhandig neerslaan van demonstraties.

Donderdag werden nog veertig migranten ontdekt in een vrachtwagen in de buurt van grensplaats Frankfurt an der Oder. In Ragow, ten zuiden van Berlijn, werden ook 41 mensen aangetroffen die het land in waren gesmokkeld.

Waarom de laatste maanden opeens veel meer mensen illegaal Duitsland in willen, is niet bekendgemaakt door de politie.