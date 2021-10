Californië stelt coronavaccinatie verplicht voor schoolkinderen

De Amerikaanse staat Californië stelt een coronavaccinatie vanaf januari verplicht voor kinderen die naar school gaan, zodra de inenting is goedgekeurd voor alle kinderen. Momenteel is een coronavaccin goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder.

De Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenautoriteit FDA overlegt deze maand over het toestaan van het vaccin van Pfizer/BioNTech voor kinderen vanaf 5 jaar oud. Meerdere scholen in de staat hebben de verplichting al ingevoerd. Zo moeten kinderen in Los Angeles vanaf hun twaalfde ingeënt zijn en openbare scholen in San Diego hanteren de leeftijd van 16 jaar.

Met de maatregel van gouverneur Gavin Newsom wordt Covid-19 op de lijst van ziektes geplaatst waartegen kinderen moeten worden ingeënt. Volgens medewerkers van de gezondheidsdiensten hebben de strenge maatregelen in Californië de verspreiding van het coronavirus enorm vertraagd de afgelopen weken.

In de Verenigde Staten zijn ondertussen 700.000 geregistreerde sterfgevallen door Covid-19. Mogelijk zijn dat er nog veel meer, maar niet bij iedereen is het virus vastgesteld op het moment van overlijden. Gemiddeld kwamen er afgelopen week iedere dag tweeduizend mensen om het leven door het longvirus.