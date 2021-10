Kleinere bierbrouwers vrezen flinke toename accijnzen

In het voorstel dat eerder deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt onder meer voorgesteld om het verlaagde tarief voor kleinere brouwerijen te schrappen. Ook zou er een nieuwe rekenmethode moeten komen voor de accijnzen.

CRAFT-voorzitter Jos Oostendorp stelt in een verklaring dat dit grote impact heeft op zijn achterban. ‘Niet alleen betekent het extra administratieve rompslomp en wijzigingen in de bedrijfsvoering. Maar het leidt ook tot een verhoging van de accijnzen omdat de huidige indeling in vier accijnstarieven wordt vervangen door één tarief dat direct gekoppeld is aan het alcoholpercentage.’

Het zal leiden tot verschraling van het aanbod en zelfs tot faillissementen, waarschuwt Oostendorp. Bij CRAFT zijn meer dan 150 brouwerijen aangesloten, maar in Nederland zijn volgens de organisatie honderden kleine brouwerijen. Daarmee zou het overgrote deel van de branche hard worden geraakt. ‘De gevolgen van de coronacrisis zijn nog duidelijk merkbaar in onze branche, en ook in onze horeca. Dit nieuwe wetsvoorstel geeft een flinke trap na.’