Frankrijk houdt enquête vanwege lage opkomst verkiezingen

Het Franse Lagerhuis is vrijdag een onderzoek gestart om erachter te komen waardoor er bij de regionale verkiezingen eind juni een historisch lage opkomst was. De Assemblée Nationale, zoals het Lagerhuis in het Frans heet, wil door middel van een vragenlijst achterhalen wat de zorgen van de mensen zijn.

Franse burgers kunnen in de enquête hun mening geven over verplicht stemmen, de stemgerechtigde leeftijd verlagen en het toestaan van blanco stemmen. De vragenlijst is tot het einde van de maand online in te vullen.

Een van de drie stemgerechtigde mensen bracht eind juni een stem uit. Dat baarde de Franse politiek flinke zorgen. Oud-minister Christophe Castaner noemde het een ‘klap in het gezicht van democratie’.

In 2022 mogen de Fransen naar de stembus voor de presidentiële verkiezingen. Zittend president Emmanuel Macron lijkt een van de belangrijkste gegadigden, net als Marine Le Pen van Rassemblement National.