Drie arrestaties in onderzoek naar witwassen en belastingfraude

De politie heeft vrijdag drie mensen opgepakt in een omvangrijk onderzoek naar witwassen en belastingontduiking. Er zou fraude met de administratie zijn gepleegd, aldus de politie. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

De politie viel samen met het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst binnen bij bedrijven in de gemeenten Maasdriel (Gelderland) en Meijerijstad (Noord-Brabant). Op bedrijventerreinen in onder andere Velddriel zijn bedrijven doorzocht die onder leiding staan van de drie arrestanten. Ook diverse woningen zijn uitgekamd. Er werden verboden wapens gevonden en er bleken diverse verborgen ruimtes in bedrijven en woningen te zijn.

Deurwaarders hebben vrijdag beslag gelegd op banktegoeden en een grote hoeveelheid onroerend goed. Ook andere bezittingen van de verdachten zijn in beslag genomen. Het onderzoek gaat nog verder.