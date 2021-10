Polsbandjes en toegangstest bij horeca binnenstad Zwolle

In Zwolle heeft burgemeester Peter Snijders vrijdagmiddag het eerste polsbandje gekregen na vertoning van een QR-code en zijn identiteitskaart. Ook is er een coronatestlocatie geopend in de Zwolse binnenstad, bedoeld om zo de doorstroom in de horeca te bevorderen.

‘Wij willen een makkelijke toegang tot de binnenstad’, zei de burgemeester met een hagelwit bandje om een van zijn polsen. Vrijwel meteen na hem meldden de eerste jongeren zich voor een bandje in de witte tent op de hoek van de grootste uitgaansstraat in de stad, de Voorstraat. Sinds vrijdag staan op twee plekken in de stad tenten waar polsbandjes gehaald kunnen worden. Bij het betreden van een horecagelegenheid volstaat het tonen van zo’n bandje waarmee uitbaters vooral lange rijen hopen te voorkomen. Het polsbandje is 24 uur geldig.

Eerder besloten Rotterdam, Den Haag, Breda, Alkmaar, Roosendaal en Oosterhout de polsbandjes in te voeren. In Zwolle kan ook een sneltest gedaan worden voor mensen die geen QR-code hebben. Die test kan ter plaatse ingepland worden en de uitslag kan binnen vijftien minuten volgen. Er is op de locatie in Zwolle plek voor tweehonderd mensen per dag, waarvan er al vijftig plaatsen zijn ingeboekt, meldde de stichting Open Nederland.

Snellere doorloop

Mede-initiatiefnemer van de polsbandjes in Zwolle is Mark Corporaal, uitbater van Stadscafé Blij. Uitbaters zagen afgelopen weekend lange rijen voor de deur door oponthoud bij het scannen van de QR-codes. ‘De polsbandjes zorgen hopelijk voor een snellere doorloop.’ Wanklanken van bezoekers die de controles op de QR-code maar niets vinden, kent hij niet. ‘Ik had afgelopen weekend voor het eerst weer alle 250 stoelen in de zaak staan. We zijn geen controleurs en we hebben als horeca genoeg geleden, maar dit is het begin van de weg terug.’

Na twee weken wordt gekeken of de polsbandjes langer blijven in Zwolle.