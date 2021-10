Oud-president Saakasjvili opgepakt in Georgië

Oud-president Micheil Saakasjvili is opgepakt in Georgië kort nadat hij zei te zijn teruggekeerd uit ballingschap. Premier Irakli Garibasjvili zegt dat Saakasjvili direct naar de gevangenis is gebracht, waar hij nog een straf moet uitzitten. De voormalige president zegt dat hij was teruggekeerd omdat er zaterdag lokale verkiezingen worden gehouden.

Saakasjvili werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik. Hij noemt de beschuldigingen politiek gemotiveerd.

De Georgische autoriteiten spraken eerder nog tegen dat Saakasjvili weer in Georgië was. Garibasjvili had de oud-president al gewaarschuwd dat hij direct zou worden opgepakt als hij naar Georgië zou komen.

Terugkeer

De oud-president verliet Georgië in 2013 toen daar een rivaal aan de macht kwam. Hij dook later onder meer op in Nederland, het thuisland van zijn echtgenote Sandra Roelofs. Saakasjvili maakte vrijdag via Facebook bekend in de Georgische kuststad Batoemi te zijn en ‘spoedig’ naar hoofdstad Tbilisi te zullen vertrekken.

‘Ik zet mijn leven en vrijheid op het spel door terug te keren’, zegt de 53-jarige politicus in een video. Hij vraagt kiezers de door hem opgerichte oppositiepartij Verenigde Nationale Beweging te steunen.

Saakasjvili leidde Georgië tussen 2004 en 2013. Tijdens zijn presidentschap raakte Georgië in 2008 in een oorlog met Rusland verwikkeld, waarbij het land de controle over de regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië aan Moskou verloor. De oud-president werkt tegenwoordig in Oekraïne, waar hij een overheidsorgaan aanstuurt dat zich bezighoudt met hervormingen.