Banksy’s Girl With Balloon wordt in oktober geveild

Een van de beroemdste kunstwerken van de Britse artiest Banksy wordt later deze maand geveild bij veilinghuis Christie’s. Girl With Balloon op twee canvas doeken moet minstens 4,1 miljoen euro opbrengen.

Banksy heeft het meisje met haar hartvormige ballon op veel plekken gemaakt. De eerste was in de Londense wijk Shoreditch in 2002. De bekendste is misschien wel de versie op de Israëlische grensmuur bij de Westelijke Jordaanoever.

De versie die onder de hamer gaat is een tweeluik, waardoor het meisje echt gescheiden is van haar ballon die ze wil pakken. Banksy heeft ook versies gemaakt waar het meisje en de ballon op hetzelfde doek staan. Hij heeft er 25 van gemaakt.

‘Het is een afbeelding die gaat over hoop. Iets dat we na de laatste 18 maanden goed kunnen gebruiken’, aldus Katharina Arnold van Christie’s. De doeken zijn sinds 2013 in handen van een verzamelaar, die ze nu weer wil verkopen.