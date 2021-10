Inflatiezorgen drukken op sentiment beleggers

De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,4 procent op jaarbasis, kwam naar voren uit nieuwe gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. Vooral de hoge energieprijzen maken het leven in rap temp duurder. Een dag eerder bleek al dat de Duitse inflatie voor het eerst in 28 jaar boven de 4 procent was uitgekomen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde met een koersverlies van 0,7 procent op 766,69 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 1054,72 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 0,8 procent in. Donderdag gingen de beurzen ook al duidelijk omlaag.

Banken

Staalconcern ArcelorMittal was vrijdag de grootste daler in de AEX met een kleine 5 procent verlies. Ook chipfondsen ASMI, ASML en Besi hadden het lastig met dalingen tot 3,2 procent. Vanwege de stijgende rentes op de financiële markten worden techfondsen minder aantrekkelijk als belegging. Informatieleverancier RELX was koploper in de hoofdindex met een winst van bijna 2 procent.

Verder werd ING 0,5 procent lager gezet, ondanks de bekendmaking dat de bank voor ruim 1,7 miljard euro aan eigen aandelen gaat inkopen. Branchegenoot ABN AMRO noteerde ex dividend en sloot bijna 7 procent lager in de MidKap.

Duitse autofabrikanten

Ook investeerder HAL (plus 2,1 procent) wist de aandacht op zich gericht op het Damrak. Webwinkel Coolblue, waarin HAL een belang van bijna 49 procent heeft, wil nog deze maand naar de beurs in Amsterdam. Daarbij zullen ook bestaande aandeelhouders stukken verkopen.

In Frankfurt hoorde BMW (plus 1,3 procent) bij de winnaars. De Duitse autofabrikant verwacht dit jaar meer geld te verdienen dan waar het eerder op rekende. Dat komt vooral door de hogere prijzen voor auto’s. Rivaal Daimler sloot bijna 1 procent hoger. Daimler gaat volgend jaar zijn naam veranderen in Mercedes-Benz. De stap volgt op de afsplitsing van de truck- en busdivisie die later dit jaar als apart bedrijf naar de beurs wordt gebracht.

De euro was 1,1602 dollar waard, tegen 1,1576 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie won 0,2 procent in prijs tot 75,16 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 78,56 dollar per vat.