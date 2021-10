Pensioenfondsen staan er beter voor dankzij oplopende rente

De Nederlandse pensioenfondsen staan er de laatste tijd steeds beter voor, dankzij de oplopende rente. Pensioenverhogingen kunnen voor veel Nederlanders daardoor dichterbij komen. Gemiddeld is de financiële positie van de fondsen nu al zodanig aangesterkt dat ze op het niveau zitten dat gedeeltelijke indexatie van de pensioenen mogelijk maakt. Of zo’n verhoging er echt in zit, blijft wel afwachten en is afhankelijk van de specifieke situatie van elk fonds.

Een en ander komt naar voren uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Aon. De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen is volgens Aon in september gestegen van 109 naar 110 procent. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen over de gehele linie weer ruim 1,10 euro in kas hebben. Als een fonds eind dit jaar ook op dat niveau uitkomt, zou er in theorie een beperkte verhoging van de pensioenen bij dat fonds mogelijk zijn.

‘De druk om pensioen te verhogen is hoog’, merkt Frank Driessen, directeur van Aon’s Retirement Solutions. Hij benadrukt dat er een generatie gepensioneerden is die al jaren geen indexatie heeft gehad. Mocht het volgens de regels mogelijk zijn om de pensioenen weer wat te verhogen, dan zul je als pensioenfonds volgens hem met veel tekst en uitleg moeten komen als je hier toch van zou willen afwijken.

Het herstel van de fondsen was afgelopen maand met name te danken aan de rentes op de financiële markten. Die krabbelden op, waardoor de verplichtingen van de fondsen in de berekeningen van hun financiële positie lager uitkwamen. De beleggingsresultaten van de fondsen vielen volgens Aon wel wat tegen. Er was namelijk veel onrust op de wereldwijde aandelenmarkten, onder meer door de zorgen rond de grootste projectontwikkelaar in China, Evergrande, die zijn betalingsverplichtingen op een uitstaande schuld van honderden miljarden dollars mogelijk niet kan nakomen.