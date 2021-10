Clubhouse en Vimeo willen meedoen met EU-regels tegen nepnieuws

De Europese Commissie maakte in 2018 afspraken met Google, Facebook, Twitter en online-adverteerders om de strijd tegen misleidend materiaal op internet aan te binden. Onder meer TikTok sloot zich later aan. Maar de vrijwillige gedragscode blijkt niet te volstaan en online desinformatie nam de afgelopen jaren een hoge vlucht. In afwachting van EU-wetgeving voor internetplatforms, die nog wel een jaar of twee op zich kan laten wachten, staat nu een strengere code op stapel.

