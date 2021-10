Gevluchte Afghanen in Kabul keren terug naar hun huizen

Duizenden Afghanen die vanwege gevechten hun huizen in het noorden van het land ontvluchtten en terechtkwamen in een tijdelijk opvangkamp in de hoofdstad Kabul, keren terug naar hun woonplaats. Nadat de Taliban eerder dit jaar een groot offensief begonnen en uiteindelijk het hele land veroverden, namen veel inwoners de wijk naar grote steden, waaronder Kabul.

Duizenden van hen belandden in een park in het centrum van de Afghaanse hoofdstad waar ze onder erbarmelijke omstandigheden op de grond of in geïmproviseerde tenten leefden. Een Afghaanse non-gouvernementele organisatie heeft tientallen bussen ingehuurd om ruim duizend gezinnen terug te brengen naar de regio Kunduz.

Volgens een woordvoerster van de ngo krijgen de vluchtelingen bovendien pakweg honderd euro om voedsel te kopen en worden basisvoorzieningen zoals meel. olie, rijst en bonen verstrekt. ‘We hebben ook plannen voor hun toekomst’, aldus de woordvoerster.

De Taliban kwamen in augustus aan de macht na een groot offensief. Door de overwinning is een einde gekomen aan de gevechten, bomaanslagen en luchtaanvallen in het land. De problemen in het land blijven echter groot. De economie ligt in puin, velen verliezen hun baan en een derde van de bevolking dreigt volgens de Verenigde Naties te verhongeren.

Volgens de VN zijn dit jaar ongeveer 635.000 intern ontheemde Afghanen geregistreerd en waren eind 2020 al naar schatting 2,9 miljoen inwoners hun huizen ontvlucht.