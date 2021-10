Kleine plussen bij opening Wall Street na koersval dag eerder

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten geopend op de eerste handelsdag van oktober. Op donderdag waren nog zware koersverliezen te zien voor de Dow-Jonesindex en de breed samengestelde S&P 500. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat onder meer uit naar verschillende macro-economische cijfers.

De Dow noteerde kort na aanvang een plusje van 0,4 procent op 33.969 punten en de S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4310 punten. De hoofdgraadmeters gingen een dag eerder nog tot 1,6 procent omlaag. De technologiebeurs Nasdaq zakte vrijdag 0,3 procent tot 14.409 punten.

Volgens de Amerikaanse overheid zijn de consumentenuitgaven in de Verenigde Staten in september met 0,8 procent zijn toegenomen vergeleken met een maand eerder. Verder nam een belangrijk inflatiecijfer dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe gegevens over de consumptie, sterker toe dan economen hadden verwacht. Later op de dag komen er nog gegevens over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en het consumentenvertrouwen in de VS.

Merck

Bij de bedrijven deed farmaceut Merck het goed met een plus van bijna 8 procent. Volgens Merck blijkt uit een studie met een experimentele pil tegen Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, dat het risico op overlijden of ziekenhuisopname voor patiënten met 50 procent is gedaald. Merck wil zo snel mogelijk noodgoedkeuring aanvragen voor de pil.

De maker van elektrische voertuigen Lordstown Motors ging bijna 5 procent omlaag. Lordstown verkoopt voor 230 miljoen dollar zijn fabriek in de staat Ohio aan het Taiwanese technologiebedrijf Foxconn dat daar dan de productie van een elektrische truck op zich neemt.

Dr Pepper

Onlinevergaderdienst Zoom Video Communications kon ook op aandacht rekenen. Zoom neemt toch niet voor 14,7 miljard dollar het bedrijf Five9 over, dat zich bezighoudt met callcenterdiensten via het internet. Aandeelhouders van Five9 waren tegen die overname. Zoom won meer dan 3 procent en Five9 daalde bijna 5 procent.

Koffie- en frisdrankbedrijf Keurig Dr Pepper kondigde aan voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen en werd beloond met een plus van ruim 2 procent. Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines kreeg een adviesverhoging van JPMorgan Chase en steeg daarop bijna 5 procent.