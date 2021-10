De Groenen en FDP: coalitiegesprekken goed begonnen

Klimaatpartij De Groenen en de liberale FDP melden dat de gesprekken over een eventuele coalitie goed zijn begonnen. De Duitse partijen praten eerst met elkaar voordat ze besluiten of ze met de sociaaldemocraten (SPD) van Olaf Scholz of het conservatieve blok CDU/CSU van Armin Laschet willen regeren.

Robert Habeck, een van de leiders van De Groenen, spreekt vrijdag na een nieuwe gespreksronde van ‘een zeer goede start op weg naar de vorming van een nieuwe regering’. Medeleider Annalena Baerbock meent dat er ‘een kleine, eerste stap’ is gezet, terwijl FDP-voorzitter Christian Lindner zegt dat de gesprekken ‘in een goede sfeer zijn begonnen maar nog niet afgerond’. De liberaal wijst erop dat er nog wordt gepraat over het overbruggen van de verschillen tussen de partijen.

De Groenen en de FDP zijn niet de grootste partijen van Duitsland, maar spelen wel een belangrijke rol bij de vorming van een nieuwe regering. De SPD en de CDU/CSU zitten nu samen in een coalitie en hebben bij de verkiezingen van zondag genoeg stemmen gekregen om samen te blijven regeren, maar beide partijen willen liever verder met De Groenen en de FDP.

Dynamiek

De Groenen en de FDP gaan de komende dagen los van elkaar nog in gesprek met de twee grotere partijen. ‘Dan zullen we zien wat voor soort dynamiek zich ontvouwt in de komende dagen, of misschien weken’, aldus Habeck. Het is geen geheim dat zijn klimaatpartij een samenwerking wil aangaan met de FDP en de SPD, terwijl de FDP liever de CDU/CSU op de plek ziet van de SPD.

De SPD van Scholz werd zondag met 25,7 procent van de stemmen de grootste partij van Duitsland, ten koste van de CDU/CSU. 24,1 procent van de kiezers had gestemd op de christendemocraten van Laschet en vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. De Groenen werden met 14,8 procent de derde partij van Duitsland, gevolgd door de FDP (11,5 procent).