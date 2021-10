Jacht op luierdief met jonge kinderen raakt gevoelige snaar in VS

De zoektocht van een lokaal politiekorps naar een luierdief heeft in de Verenigde Staten een gevoelige snaar geraakt. Duizenden mensen spraken via sociale media schande over het optreden van de autoriteiten en zelfs uit het buitenland kwamen reacties van mensen die de dader wilden helpen, schrijft The Washington Post vrijdag.

De ophef ontstond nadat de politie in Winter Haven vorige maand via internet beelden van de man had gedeeld. Die deed met twee jonge kinderen boodschappen bij supermarktketen Walmart. De man probeerde luiers af te rekenen met zijn creditcards, maar die werden geweigerd. Daarop nam hij de spullen volgens de politie mee zonder te betalen.

‘Als je creditcard wordt geweigerd en je probeert het nog een keer met hetzelfde resultaat, is dat geen excuus om de spullen toch maar gewoon mee te nemen’, zei de politie op Facebook. Dat bericht leidde tot grote verontwaardiging. ‘Ik krijg vast geen reactie, maar ik zal betalen voor deze spullen als jullie deze man met rust laten’, schreef de 16-jarige Elizabeth Fiedler diezelfde dag.

Uitleg

Het bericht van Fiedler kreeg meer dan 4000 likes en is ook duizenden keren gedeeld. De tiener vertelde The Washington Post dat ze zich geroepen voelde om te reageren omdat veel mensen het zwaar hebben tijdens de coronapandemie. ‘Vooral mensen met een laag inkomen voelen de gevolgen’, zei ze tegen de krant. ‘Niemand wil arm zijn. Niemand zou zich gedwongen moeten voelen om uit noodzaak te stelen in een van de rijkste landen ter wereld.’

Toen ook media aandacht begonnen te besteden aan de zaak, zag de politie zich genoodzaakt met uitleg te komen. Een woordvoerster van het korps in Winter Haven erkende eind september in een verklaring dat veel mensen boos waren, maar zei ook dat Walmart aangifte had gedaan. ‘We zijn verplicht om daar iets mee te doen.’

Het supermarktbedrijf wilde tegenover de krant niet reageren, maar heeft de politie inmiddels laten weten dat de dader toch niet vervolgd hoeft te worden. Dat gebeurde nadat iemand de luierdief op Facebook had herkend en de politie had ingeseind. Die heeft inmiddels ook contact gehad met de man, vertelde de politiewoordvoerster. ‘We hebben hem laten weten dat veel mensen hem en zijn gezin willen helpen.’