Kolentekort dwingt Duitse energiemaatschappij centrale te sluiten

Wereldwijd is de vraag naar steenkolen zo hard toegenomen dat een Duitse energiemaatschappij een kolencentrale tijdelijk moet sluiten. Energiemaatschappij Steag kampt met een tekort aan kolen bij zijn centrale in Bergkamen in Noordrijn-Westfalen. Daarom zat er niets anders op dan de productie te stoppen, laat het bedrijf weten.

Een woordvoerder van Steag meldt dat er tekorten zijn aan anthraciet, een hard type steenkool. ‘Daar is allereerst veel vraag naar, maar daarnaast is er veel vraag naar vervoer per binnenvaartschip. Omdat wij geen spoorverbinding hebben is er geen alternatief vervoer.’ Volgens Steag spelen de problemen bij meer kolencentrales.

De prijzen voor gas, olie, elektriciteit en steenkolen stijgen de laatste weken hard door het sterke herstel van de economie na de coronacrisis. Daarnaast was het afgelopen winter in Europa relatief koud waardoor gasvoorraden zijn geslonken. Prijzen voor gas zijn vrijdag opnieuw tot een recordhoogte gestegen, dus komen steenkolen weer in beeld als aantrekkelijk alternatief voor het stoken van elektriciteitscentrales.

De situatie in Bergkamen toont aan dat tekorten acuut kunnen worden bij een strenge winter. Kolen kunnen de schaarste aan gas niet volledig compenseren. Onder andere grootverbruiker China voert de druk op de grondstoffenmarkten op. Beijing heeft volgens bronnen van persbureau Bloomberg staatsenergiebedrijven opgeroepen koste was kost voldoende voorraden aan te leggen.