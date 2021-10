Daimler wordt Mercedes-Benz na afsplitsing truckdivisie

Het Duitse autoconcern Daimler gaat volgend jaar zijn naam veranderen in Mercedes-Benz. De stap volgt op de afsplitsing van de truck- en busdivisie die later dit jaar als apart bedrijf naar de beurs wordt gebracht. De aandeelhouders van het Duitse concern hebben ingestemd met die stap.

Door de afsplitsing kan Daimler zich beter focussen op de auto-activiteiten. Het concern wil een belang van 35 procent houden in Daimler Truck. Het is de bedoeling dat de vrachtwagenfabrikant voor het einde van het jaar een notering krijgt in de DAX-hoofdindex van de beurs in Frankfurt.

De truckdivisie was vorig jaar goed voor een omzet van circa 35 miljard euro. Daimler-topman Ola Källenius zegt dat door de opsplitsing beide bedrijven zich beter kunnen richten op technologische ontwikkelingen. Volgens hem zijn de truck- en autotakken van het bedrijf zeer verschillend van elkaar.

Volkswagen stootte in 2019 zijn truck- en busdivisie met merken als MAN en Scania al af in een apart beursgenoteerd bedrijf met de naam Traton. Traton is ook aan de Duitse beurs genoteerd.