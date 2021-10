Emile Roemer voorgedragen als nieuwe gouverneur van Limburg

De Staten hebben Roemer (1962) bij de minister aanbevolen voor benoeming tot nieuwe commissaris van de Koning. Roemer was eerder waarnemend burgemeester in Alkmaar en Heerlen en van 2010 tot 2018 fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer.

Roemer volgt de in april opgestapte Theo Bovens (CDA) op, die wegging toen de Staten twijfelden aan de integriteit van het college van Gedeputeerde Staten. Ook de gedeputeerden stapten toen op. Sindsdien neemt Johan Remkes het gouverneurschap in Limburg waar.