Ruim 27.000 aanvragen loonsteun in laatste NOW-ronde

Uitkeringsinstantie UWV heeft in de laatste periode waarin ondernemers wegens de coronacrisis loonsteun konden aanvragen 27.500 verzoeken binnengekregen. Daarmee is er veel minder behoefte aan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) dan in voorgaande periodes.

Het zesde en laatste NOW-loket sloot donderdagnacht. De overheid stopt met het gros van de coronasteun omdat de economie sterk genoeg herstelt van de coronacrisis. Alleen de nachthoreca kan nog aanspraak maken op financiële hulp.

Het steunpakket werd begin 2020 opgezet om de klappen van alle beperkende maatregelen tegen corona voor werknemers op te vangen. Bedrijven met meer dan 20 procent omzetverlies konden geld van de overheid vragen om salarissen voor personeel te betalen. Naarmate het verlies aan inkomsten opliep, konden bedrijven meer steun ontvangen.

20,1 miljard euro

In de voorgaande periode voor NOW-steun, die liep van april tot en met juni, vroegen nog 46.000 ondernemers deze subsidies aan. Dat is fiks minder dan in de eerste en ook drukste periode voor het UWV, die liep van maart tot en met mei 2020. Kort nadat grote delen van de maatschappij op slot waren gegaan om het coronavirus in te dammen, kregen 139.500 werkgevers NOW-geld toegekend.

In totaal maakte het UWV sinds het begin van de NOW-regeling 20,1 miljard euro over. Het gaat hier om voorschotten op basis van geschat omzetverlies. Na een definitieve berekening van het omzetverlies stelt het UWV pas vast op hoeveel geld werkgevers daadwerkelijk recht hadden. Dan kan een nabetaling volgen, maar mogelijk moeten bedrijven ook wat terugbetalen.

Van alle aanvragen in de zesde periode zijn er tot nu toe 21.000 toegekend. Deze werkgevers hebben volgens het UWV samen 363.000 werknemers in dienst. Aan hen is voor 613 miljoen euro aan voorschotten overgemaakt.