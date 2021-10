Tata Steel Nederland losgekoppeld van Britse tak

Staalconcern Tata Steel Nederland is definitief losgekoppeld van de slecht presterende Britse tak. Het bedrijf met de hoogovens in IJmuiden gaat zelfstandig verder. Het voornemen voor de opsplitsing van Tata Steel Europe werd in juni aangekondigd en nu is dat proces afgerond.

Tata Steel Nederland en Tata Steel UK opereren voortaan als twee zelfstandige bedrijven naast elkaar. In de nieuwe structuur is er geen operationele Tata Steel Europe-organisatie meer. De directie van Tata Steel Nederland valt nu rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het moederbedrijf in India.

‘De splitsing vandaag is een historisch moment, na 22 jaar samenwerking met de Britse collega’s. Onlangs maakte Tata Steel Nederland ook de keuze voor de waterstofroute als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie bekend. Daarmee is de richting voor de toekomst duidelijk: groen staal in een schone leefomgeving. Over een aantal jaar staat in IJmuiden een wezenlijk ander en duurzamer staalbedrijf’, zegt het concern een verklaring.

Uitdagingen

Vakbond FNV laat weten ‘verheugd’ te zijn dat Tata Steel Nederland een zelfstandiger positie krijgt binnen Tata Steel. ‘Daarmee krijgen de directie en de werknemers in IJmuiden de toekomst voor Tata Steel Nederland weer grotendeels zelf in de hand’, zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin in een reactie.

‘Nu ook de meer zelfstandige positie van Tata Steel Nederland een feit is, zijn alle eisen, zoals FNV Metaal die gesteld had tijdens de 24 dagen durende staking van afgelopen jaar, gerealiseerd. Wij realiseren ons dat er nog veel uitdagingen voor het bedrijf en haar werknemers liggen, maar de kans dat deze succesvol kunnen worden overwonnen is met deze opsplitsing en de verduurzamingsplannen fors toegenomen’, aldus Lacin.