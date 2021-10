Mondkapje niet langer verplicht in Vlaamse winkel, kroeg en school

Wie gaat winkelen in Antwerpen, naar de kroeg gaat in Gent of naar school of kantoor elders in Vlaanderen hoeft niet langer een mondkapje te dragen. Na bijna vijftien maanden is het masker in Vlaanderen op veel plaatsen niet meer verplicht.

Het mondmasker was in België lange tijd gemeengoed, veel meer dan in het sceptische Nederland. De betrekkelijk eenvoudige coronamaatregel genoot onder de Belgen lang veel steun, maar het draagvlak leek de laatste tijd af te brokkelen. De draagplicht wordt nu versoepeld omdat veel Vlamingen zijn ingeënt en de corona-epidemie voorlopig in bedwang lijkt.

In het Vlaamse openbaar vervoer, bij de kapper en andere contactberoepen en in de zorg blijven mondkapjes nog wel geboden. In de rest van België blijft het mondmasker ook nog verplicht in winkels en horeca, op het werk en op de middelbare school. In Wallonië maar vooral in Brussel blijft de vaccinatiegraad achter.