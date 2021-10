Antirookclubs willen dat alle supermarkten verkoop tabak stoppen

Na de Lidl moeten ook andere supermarkten stoppen met de verkoop van rookwaar, stellen KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds. De drie organisaties, initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie, reageren op het besluit van de supermarktketen om per direct te stoppen met de verkoop van sigaretten en tabak.

‘Lidl zet vandaag een enorme stap op weg naar een rookvrije generatie, hiermee zijn ze een voorbeeld voor de gehele branche. Wij zijn ervan overtuigd dat andere supermarkten niet achter kunnen blijven’, zegt woordvoerder Herman Vijlbrief van het Longfonds. Het doel van de Rookvrije Generatie is kinderen de kans te geven rookvrij op te groeien.

Lidl sloot zich eerder aan bij het initiatief van de drie organisaties. De supermarktketen had al aangegeven de verkoop van rookwaren af te bouwen en als eerste supermarkt in Nederland te willen stoppen met tabak. Dat proces is nu afgerond.

Ook Verslavingskunde Nederland, een netwerk van onder meer verslavingsinstellingen, reageert verheugd. Volgens verslavingsarts Robert van de Graaf creëert de stap van Lidl ‘een doorbraak in dit moeilijke dossier’. Van de Graaf is ook betrokken bij de Rookvrije Generatie.