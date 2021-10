Groei bedrijvigheid industrie Nederland zwakt verder af

De groei van de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in september verder afgezwakt, na de recordgroei eerder dit jaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) spelen de lange levertijden en tekorten aan materialen en personeel een rol bij die groeivertraging. Ook zorgen de hoge gasprijzen ervoor dat sommige bedrijven in met name de chemiesector de productie hebben moeten verlagen.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid weerspiegelt, ging in september naar een stand van 62, van 65,8 in augustus. Daarmee ging de index voor de vierde maand op rij omlaag. Bij een stand van 50 of meer wijst de graadmeter op groei van de bedrijvigheid, daaronder wijst die op krimp.

‘De verdere groeivertraging komt niet als een verrassing. De Nederlandse industrie heeft afgelopen voorjaar recordgroei laten zien, waardoor de industriële productie inmiddels al beduidend hoger ligt dan voor de coronapandemie’, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, in een toelichting.

‘Bovendien worstelt de sector met recordlange levertijden, tekorten aan materialen en personeel en een bezettingsgraad die nauwelijks nog hoger kan. Daarnaast hebben de hoge gasprijzen sommige ondernemingen genoodzaakt de productie af te schalen, vooral in de chemische industrie. Het is eerder verrassend dat de Nederlandse industrie ondanks alles in hoog tempo blijft groeien’, aldus Swart.