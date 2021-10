Australiërs mogen na anderhalf jaar weer naar het buitenland

Australië sloot de internationale grens grotendeels in maart 2020, toen het coronavirus wereldwijd om zich heen greep. Inwoners hadden daarna een geldige reden nodig om naar het buitenland te vertrekken. Australiërs die terugvlogen naar hun thuisland moesten daar op eigen kosten twee weken in quarantaine in een hotel. Het strenge grensbeleid leverde het land in de internationale pers bijnamen op als ‘Fort Australië’.

De autoriteiten hebben op grote schaal verzoeken afgewezen van mensen die het land wilden verlaten of juist naar Australië wilden komen. Dat gebeurde volgens overheidscijfers in de eerste vijf maanden van dit jaar meer dan 100.000 keer. De regering kondigde vrijdag aan dat het beleid kan worden versoepeld nu de vaccinatiegraad steeds verder stijgt.

Vaccinatiegraad

‘Het is tijd om Australiërs hun leven terug te geven’, zei premier Morrison op een persconferentie. Volledig gevaccineerde Australiërs mogen binnenkort weer naar het buitenland en kunnen bij terugkeer zeven dagen thuis in quarantaine. Niet-gevaccineerde reizigers krijgen nog wel te maken met de verplichte en dure hotelquarantaine van veertien dagen.

Het internationale reisverkeer wordt niet overal in Australië op hetzelfde moment hervat. Deelstaten moeten eerst een vaccinatiegraad hebben van minstens 80 procent, schrijft omroep ABC. Op meerdere plaatsen in het land worden al proefprojecten uitgevoerd waarbij mensen onder toezicht in thuisquarantaine gaan.

Inreisverbod

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways reageerde positief op de aankondiging van Morrison. Dat bedrijf voerde de afgelopen achttien maanden maar mondjesmaat passagiersvluchten uit. Het gaat nu vanaf 14 november weer meerdere vluchten in de week uitvoeren tussen Sydney en Londen en Sydney en Los Angeles.

Australië liet de afgelopen anderhalf jaar ook vrijwel geen buitenlanders toe. Dat strenge inreisverbod geldt ook voor Nederlanders. Een regeringsbron zei tegen persbureau Reuters dat al wordt gesproken over plannen om ook weer buitenlandse bezoekers toe te laten, maar het is nog onduidelijk wanneer dat precies zou moeten gebeuren.

De sluiting van de Australische grens wordt genoemd als een van de redenen dat het aantal coronabesmettingen in het land relatief laag is. In het circa 25 miljoen inwoners tellende Australië zijn sinds het begin van de pandemie ongeveer 107.000 coronagevallen vastgesteld en circa 1300 patiënten overleden aan het virus. Toch moesten de afgelopen maanden herhaaldelijk grote steden in lockdown vanwege uitbraken van de besmettelijke Delta-variant.