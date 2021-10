Wiebe Draijer, topman van Rabobank, stapt in oktober volgend jaar op als hoogste leidinggevende van het financiële concern. Per 1 oktober 2022 loopt zijn tweede termijn als voorzitter van de groepsdirectie af en hij wil zich niet beschikbaar stellen voor een derde termijn. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.

Draijer trad in 2014 toe tot de raad van bestuur van de bank. In 2018 werd hij benoemd voor een tweede termijn.