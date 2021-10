Lidl stopt per direct met verkoop van sigaretten en tabak

Lidl stopt per direct volledig met de verkoop van sigaretten en tabak. De supermarktketen had eerder al aangegeven de verkoop van rookwaren af te bouwen en als eerste supermarkt in Nederland te willen stoppen met tabak. Dat proces is nu afgerond.

Lidl is eerder aangesloten bij de beweging ‘op weg naar een rookvrije generatie’. Dat is een initiatief van Hartstichting, KWF en het Longfonds en heeft als doel kinderen de kans te geven rookvrij op te groeien.

De beslissing van Lidl om te stoppen met tabaksverkopen stamt al uit 2018. Destijds zei de super dat sigaretten en tabak uiterlijk in 2022 uit alle filialen verdwenen moesten zijn. Uiteindelijk is Lidl, dat momenteel 440 winkels telt in Nederland, dit dus iets eerder gelukt dan gedacht.

‘Nadat we in 2018 deze stap bekend hebben gemaakt, zijn we aan de slag gegaan om de verkoop van sigaretten en tabak gefaseerd af te bouwen’, legt een woordvoerster uit. ‘Alle filialen die we afgelopen jaren hebben geopend waren meteen al rookvrij. De afbouw in de overige filialen is voorspoedig verlopen en dit gaf ons de kans om onze ambitie om geen sigaretten en tabak meer te verkopen nog eerder te realiseren.’

Er komt ook een algehele sigarettenban aan voor supermarkten, heeft het kabinet vorig jaar aangekondigd. Vanaf 2024 mogen supers in Nederland geen sigaretten meer verkopen. En een jaar eerder zal de verkoop van tabak via internet al verboden zijn. Alleen in tankstations, speciaalzaken en andere winkels, onder meer waar tijdschriften worden verkocht, kunnen rokers dan nog terecht.

Zo wil de overheid jongeren en gestopte rokers beter tegen de verleiding van roken beschermen en worden impulsaankopen voorkomen. Eerder zijn sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten om diezelfde reden uit het zicht gehaald bij onder meer supermarkten. Door roken of meeroken, als je rook van anderen inademt, overlijden jaarlijks veel mensen. Naar schatting gaat het om ongeveer 20.000 mensen per jaar.

De aankondiging van Lidl valt samen met het begin van ‘stoptober’. Zoals elk jaar staat de maand oktober bij duizenden mensen in het teken van de strijd tegen roken. Vanaf vrijdag zullen zij proberen om vier weken lang te stoppen met roken en dat vervolgens vol te houden.