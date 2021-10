Uitspraak in kort geding evenementenbranche tegen coronaregels

De rechtbank in Den Haag doet vrijdagochtend uitspraak in een kort geding over de nieuwste coronamaatregelen die nu bijna een week voor de organisatoren van evenementen gelden. Twintig partijen willen af van de voorschriften om bij evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten. Ook zijn ze het niet eens met de verplichte sluitingstijd om middernacht.