FAA onderzoekt kritiek over veiligheid bij ruimtebedrijf Bezos

Drijvende kracht achter de beschuldigingen is een medewerkster die claimt twee jaar geleden onterecht ontslagen te zijn. Maar van wie de aantijgingen precies komen doet er volgens de FAA in dit geval niet toe. Elke beschuldiging ten aanzien van de veiligheid wordt serieus genomen, heeft de toezichthouder laten weten.

Behalve twijfelachtige veiligheidskeuzes, zou er bij Blue Origin ook sprake zijn van een ‘giftige’ cultuur op de werkvloer. Bovendien zou een hooggeplaatste bestuurder een paar jaar terug meerdere keren zijn beschuldigd van seksueel wangedrag. Maar daar zou nooit wat mee zijn gedaan, aldus de kritiek.

Blue Origin zegt in een reactie dat het nieuwe beschuldigingen van wangedrag zal onderzoeken. Verder benadrukt het bedrijf dat zijn New Shepard het veiligste ruimtevaartuig is dat ooit is ontworpen of gebouwd.

Afgelopen zomer waagde de steenrijke Bezos zich ook aan een ruimtereis met de New Shepard. Blue Origin wil toeristische vluchten naar de rand van de dampkring verkopen. De onderneming van Bezos is daarbij verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd met andere multimiljardairs als Richard Branson (Virgin Galactic) en Elon Musk (SpaceX), die zich ook op ruimtetoerisme hebben gestort.