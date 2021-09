FNV: werkgever zet personeel soms onder druk voor vaccinbewijs

Werkgevers zetten werknemers soms onder druk om hen een vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app te laten overleggen. Dat constateert vakbond FNV, die al diverse klachten heeft ontvangen dat werkgevers loon inhouden, mensen verlof laten opnemen of op onbetaald verlof sturen wanneer ze geen bewijs van vaccinatie kunnen overleggen.

Volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zou in de tijdelijke coronawet moeten worden opgenomen dat het vragen naar test- en vaccinatiebewijzen van werknemers door werkgevers strafbaar is. Maar uit opmerkingen vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt ze op dat de overheid niet zou kunnen optreden tegen bedrijven die een bewijs eisen, ondanks dat het verboden is.

‘Hiermee verklaart het ministerie de werknemers in principe vogelvrij’, stelt Jong. De opvatting dat werkgevers en werknemers er wel samen uit komen of anders de werknemer dan maar naar de rechter stapt, noemt de FNV-bestuurder verwerpelijk. Ze vindt de medische privacy van werknemers erg belangrijk. ‘Op dat recht moeten we als samenleving zuinig zijn.’

De bond vindt dat er andere manieren zijn om de werkvloer veilig te houden, zoals het bewaren van afstand en werknemers vragen thuis te blijven als ze ziek zijn. Ook wijst FNV wijst op andere manieren om de vaccinatiegraad te verhogen. Daarbij denkt de bond aan specifieke voorlichting van de GGD. En als er binnen een bedrijf toch zorgen leven dat de vaccinatiegraad op bepaalde afdelingen laag is, dan zou dit door een bedrijfsarts geconstateerd moeten worden. Dat zou dan moeten gebeuren zonder dat medische gegevens van individuen worden geregistreerd en gedeeld met werkgevers.