Nieuw cruiseschip Rotterdam komt voor het eerst naar Nederland

Het gaat om het zevende schip met deze naam van de van origine Rotterdamse rederij. Het schip is pas net in de vaart. Eind juli vond de officiële overdracht plaats op scheepswerf Fincantieri bij Venetië.

Het is de bedoeling dat de Rotterdam maar kort in de Rotterdamse haven blijft. Volgens de planning vertrekt het schip, dat 2668 passagiers kan vervoeren, op 15 oktober weer naar Amsterdam. Daar zal het schip zich voorbereiden op zijn eerste trans- Atlantische oversteek naar Fort Lauderdale in Florida op 20 oktober.

De eerste Rotterdam van de maatschappij werd te water gelaten in 1872. Dit zeil-stoomschip werd ingezet voor de passagiersvaart naar New York. Het was de tweede Rotterdam die in 1895 voor het eerst een cruise maakte.

Op Katendrecht in Rotterdam ligt sinds 2008 een museumschip dat ook de naam Rotterdam draagt. Dat uit 1959 stammende schip was het vijfde schip van de Holland America Line met deze naam. De zesde Rotterdam was van 1997 tot vorig jaar in dienst van de maatschappij. Dat schip is toen verkocht aan Fred Olsen Cruise Lines en vaart tegenwoordig rond onder een andere naam.