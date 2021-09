Delta-variant drukt op wereldwijde vraag naar vliegtickets

De wereldwijde vraag naar vliegtickets heeft in augustus een knauw gekregen door de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus. Met name het binnenlandse vliegverkeer in China nam hierdoor af, meldt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. Dit kwam omdat de Chinese overheid nieuwe reisbeperkingen instelde.

De mondiale vraag lag 56 procent lager dan in augustus 2019, voor de crisis. Dat komt neer op een kleine verslechtering ten opzichte van de min van 53 procent in juli. Vergelijkingen met 2020 hebben volgens de IATA niet zo veel zin omdat de markt toen erg verstoord werd door corona.

De branche telde wereldwijd bijna een derde minder vraag voor binnenlandse vluchten dan twee jaar terug. Puur gelet op internationale vluchten zette de verbeterende trend in augustus wel door, al is de luchtvaart bij lange na nog niet terug op het niveau van voor de virusuitbraak.

IATA-topman Willie Walsh spreekt wat betreft grensoverschrijdende reizen van een herstel in slakkentempo. De beperkte toename zou vooral te danken zijn aan de toenemende vaccinatiegraad en minder strenge reisbeperkingen in sommige regio’s. In een verklaring laat de branchevoorman zich verder tamelijk somber uit over de boekingscijfers van september, voor zover die al binnen zijn.

De hoop in de luchtvaart is nu vooral gevestigd op de aankondiging van de Amerikaanse overheid dat volledig gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf begin november weer welkom zijn in de Verenigde Staten. Walsh rekent erop dat dit voor sommige luchtvaartmaatschappijen een opsteker zal zijn.