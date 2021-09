RIVM treft alvast voorbereidingen voor eventuele extra coronaprik

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is begonnen aan de voorbereidingen voor een eventuele extra coronavaccinatie voor grote groepen mensen. Zo’n aanvullende prik is volgens de Gezondheidsraad vooralsnog niet nodig, maar dat zou kunnen veranderen als blijkt dat de bescherming tegen het virus na verloop van tijd afneemt. ‘We houden er rekening mee dat we er klaar voor moeten zijn’, zegt Marcel van Raaij, de directeur van het vaccinatieprogramma.

Tussen de 200.000 en 400.000 mensen van wie het afweersysteem niet goed werkt, en de gebruikelijke prikken mogelijk onvoldoende bescherming bieden, kunnen wel al een extra prik krijgen. Vanaf 6 oktober worden zij daarvoor uitgenodigd.

Tegelijkertijd bereidt het RIVM zich dus voor op een uitgebreidere campagne die mogelijk zal volgen. Die moet wat Van Raaij betreft ‘zo simpel en effectief mogelijk’ worden. Dat betekent onder meer dat de uitvoering zoveel mogelijk bij dezelfde partij moet komen te liggen. De GGD ligt daarbij het meest voor de hand. Er wordt wel rekening gehouden met uitzonderingen voor mensen die in instellingen wonen of niet mobiel zijn.

60-plussers

Mocht het zover komen, dan is de verwachting dat in eerste instantie 60-plussers voor een zogeheten booster in aanmerking zullen komen. Net als bij de eerste vaccinatiecampagne worden de oudste mensen dan het eerst uitgenodigd. Ter voorbereiding is het RIVM nu alvast bezig met het registratiesysteem en voert het instituut overleg met bestuurders van alle betrokken organisaties.

Het RIVM houdt de effectiviteit van de coronavaccins doorlopend in de gaten en volgt ook de ontwikkelingen in andere landen. Diverse landen hebben al besloten een extra prik beschikbaar te stellen voor hun ouderen, maar de Gezondheidsraad ziet daar in Nederland nu nog geen reden toe. De bescherming van de vaccins ‘is nog altijd onverminderd hoog, zo laten de huidige gegevens zien, ook voor de Delta-variant’, meldde de raad eerder deze maand.