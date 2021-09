Remkes adviseert twee informateurs voor volgende fase

Informateur Johan Remkes adviseert om de volgende fase in de formatie, waarin VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen over een kabinet, door twee informateurs te laten begeleiden. Volgens de VVD-prominent zorgt dat voor een "evenwichtige benadering".

Remkes kon nog niet zeggen of hij één van die informateurs wordt. Dit gaan de leiders van de vier partijen "de komende uren" bepalen, zei hij in een persconferentie over zijn verslag. Wel zei hij graag samen te werken.

Vlak na de verkiezingen zijn twee keer twee verkenners aangesteld, steeds van VVD en D66. Nadat de verkenningen waren geklapt, stond de informateur er alleen voor. Als eerste werd PvdA'er Herman Tjeenk Willink aangewezen, opgevolgd door diens partijgenoot Mariëtte Hamer.