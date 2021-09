Wall Street hoger ondanks tegenvaller met uitkeringsaanvragen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten onder meer iets beter dan verwachte groeicijfers van de Amerikaanse economie. De cijfers over nieuwe werkloosheidsuitkeringen vielen tegen. Verder is nog altijd niet duidelijk of het Amerikaanse schuldenplafond wordt verhoogd. De onderhandelingen daarover zijn nog gaande.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 34.436 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 4374 punten. Verder noteerde technologiegraadmeter Nasdaq een winst van 0,7 procent op 14.612 punten. De graadmeters lijken de maand september desondanks met verlies af te sluiten. Daarmee komt ook een einde aan zeven maanden van aanhoudende maandelijkse koersstijgingen.

Grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Amazon, Apple, Netflix en Facebook stonden bij de winnaars. Daarmee herstelden ze iets van verliezen eerder deze week. De zogeheten FAANG-aandelen, afgezien van Netflix, verloren deze maand bij elkaar zo’n 415 miljard dollar (358 miljard euro) aan beurswaarde.

Coronasteunmaatregelen

Dat kwam vooral doordat de Fed mogelijk eerder begint met de afbouw van de coronasteunmaatregelen. Die aankondiging zorgde voor gestegen rentes op obligaties en zette beleggers ertoe aan om in fondsen te investeren die zullen profiteren van de economische opleving. Dan gaat het om onder meer bankaandelen, energiefondsen en kleinere beursgenoteerde bedrijven.

Verder was Perrigo (plus 13 procent) een opvallende stijger. De medicijnenmaker ging akkoord met een schikking met de Ierse belastingdienst over een kwestie uit 2018. Het bedrijf betaalt daarvoor 1,9 miljard dollar aan belastingen. Farmaceut Merck won 1 procent. De onderneming maakte bekend de producent van therapieën tegen zeldzame ziekten Acceleron Pharma over te nemen voor een bedrag van 11,5 miljard dollar.

Virgin Galactic

Drankenmaker Diageo (plus 2,5 procent) profiteerde van beter dan verwachte verkopen in met name de VS en Europa. Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic won dik 10 procent. Luchtvaartautoriteit FAA rondde een onderzoek af naar een vluchtongeluk op 11 juli en gaf het bedrijf toestemming om lanceringen te hervatten.

De euro was 1,1592 dollar waard, tegen 1,1613 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 73,72 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 77,93 dollar per vat.