Britse varkens mogelijk afgemaakt vanwege tekort aan slagers

De Britse landbouwsector waarschuwt dat mogelijk honderdduizenden varkens binnen enkele weken moeten worden afgemaakt, tenzij de regering meer visa verstrekt om slagers in het land toe te laten. Door de coronacrisis en het Britse immigratiebeleid sinds de brexit is er een acuut personeelstekort ontstaan in de vleesverwerkende industrie waaronder slagers en slachters.

De regering kondigde zondag een plan aan om tijdelijke visa af te geven voor 5000 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs en 5500 werknemers in de pluimveesector. Dat moet de personeelstekorten daar wegwerken. Voor meer regelingen in andere sectoren met krapte staat naar verluidt nog niets op touw. Londen vindt dat bedrijven in personeel moeten investeren en de lonen en arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren.

Lizzie Wilson, beleidsmedewerker bij de National Pig Association (NPA), zei dat het tekort aan slagers betekende dat de capaciteit van de verwerkende bedrijven met een kwart is gedaald. Het gevolg is dat varkens die rijp zijn voor de slacht op boerderijen achterblijven. Daarmee is het dierenwelzijn in gevaar.

‘Er zitten momenteel zo’n 120.000 varkens op de boerderij die al geslacht, verwerkt en opgegeten hadden moeten zijn’, aldus Wilson. Blijft hulp van de regering uit, dan zullen varkens op de boerderijen afgemaakt moeten worden.

Minette Batters, voorzitter van de National Farmers Union, zei dat een ruiming van 150.000 varkens ‘mogelijk over een week of tien dagen’ zou plaatsvinden. ‘Ik geloof niet dat dit ooit eerder in de wereld is gebeurd en het kan ook nu niet gebeuren’, zei ze tegen de BBC. Ook David Lindars, directeur technische operaties bij de Britse Vleesverwerkers Vereniging, zei dat een ruiming ‘heel dichtbij komt.’