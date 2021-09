KHN is enthousiast over invoering polsbandjes in horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert enthousiast op de inzet van polsbandjes in de horeca na het tonen van een geldige QR-code. Door de bandjes hoeven horecaondernemers niet elke bezoeker op een QR-code te controleren. Deze controle is sinds afgelopen weekend verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar in onder meer de horeca.

Met de QR-codes kunnen mensen aantonen dat ze recent negatief getest zijn op corona, hersteld zijn van het virus of hier volledig tegen gevaccineerd zijn. In elk geval de gemeenten Den Haag, Roosendaal en Oosterhout geven aan dat zij komend weekeinde met de bandjes gaan werken. In Breda en Alkmaar werd hier afgelopen weekend mee geëxperimenteerd.

‘Het controleren van de QR-codes kan voor wachttijden en onrust bij gasten zorgen’, zegt een woordvoerder van KHN. ‘Het bandjessysteem kan deze controle versnellen. Het is positief dat steeds meer burgemeesters dit initiatief omarmen. Alles wat ervoor zorgt dat horecaondernemers met minder operationele zorgen en belasting te maken krijgen en wat zorgt voor meer begrip bij gasten, is winst ten opzichte van het huidige systeem.’

Volgens de woordvoerder is er goed overleg met gemeenten en burgemeesters. ‘Het is goed om te zien hoe dergelijke zaken lokaal pragmatisch worden opgepakt en dat de minister het nu overneemt.’ Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet woensdag in een brief aan de burgemeesters weten dat het kabinet akkoord gaat met de inzet van de polsbandjes voor de horeca, mede omdat dit drukte op straat tegengaat.

Voorwaarden zijn wel dat gemeenten en ondernemers ervoor zorgen dat de bandjes niet langer dan 24 uur geldig zijn, dat ze niet overdraagbaar zijn en dat er een bepaald gebied wordt aangewezen waarbinnen de bandjes gelden.