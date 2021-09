Hoekstra hoopt een punt achter de voorbije maanden te zetten

CDA-leider Wopke Hoekstra hoopt dat de partijen "een punt kunnen zetten" achter wat er de voorbije maanden tijdens de formatie is gebeurd, en dat zo snel mogelijk wordt gesproken over de grote thema's. Dat zei hij na afloop van zijn gesprek met informateur Johan Remkes. Die ontving de leiders van VVD, D66 en CDA, die sinds deze donderdag alle drie bereid zijn om de onderhandelingen te openen voor een nieuwe coalitie met de ChristenUnie.

Hoekstra denkt dat de partijen "een gemeenschappelijk beeld hebben van de problemen die er liggen", zo zei hij tegen de aanwezige journalisten. Hij noemde daarbij expliciet de woningmarkt, de relatie met de Europese Unie, klimaat, stikstof en veiligheid. Volgens hem willen de vier partijen allemaal "in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid nemen". Hij benadrukt dat ze het wel nog eens moeten zien te worden over de inhoud van een nieuw regeerakkoord.

De vier partijen zitten ook achter het vorige kabinet, Rutte III. Dat stapte op naar aanleiding van de toeslagenaffaire, maar beleefde meer politieke crises. Zo traden recent nog D66-leider Sigrid Kaag en CDA-prominent Ank Bijleveld terug uit het kabinet vanwege de situatie in Afghanistan. Ook de formatiegesprekken verliepen stroef. VVD en CDA wilden niet inhoudelijk praten over de voorkeurscoalitie van D66, terwijl D66 aanvankelijk een samenwerking met de ChristenUnie tegenhield. "Er is een heleboel gebeurd. Daar voelen we ons allemaal medeverantwoordelijk voor, ik in ieder geval ook", zei Hoekstra. Hij hoopt "in gezamenlijkheid en met gezwinde spoed" de formatie voort te zetten.