Economie VS iets sterker gegroeid dan eerder gedacht

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal iets sterker gegroeid dan eerder werd gedacht. Volgens een nieuwe raming van de overheid groeide ‘s werelds grootste economie met 6,7 procent. Hier werd eerder een plus van 6,6 procent gerapporteerd.

De cijfers over de groei of krimp in de VS worden bekendgemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar. Van kwartaal op kwartaal ging het om 1,6 procent groei. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de geannualiseerde groei 6,3 procent.

Economen verwachten dat de economische groei in het derde kwartaal zal zijn afgezwakt door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus in de VS en de problemen in de bevoorrading van veel Amerikaanse bedrijven en tekorten aan grondstoffen.