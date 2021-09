Evergrande betaalt geld terug aan beleggers in vermogensproducten

Evergrande gaat gebukt onder een schuld van omgerekend 260 miljard euro. Het maakte de eerste 10 procent over van het geld dat deze maand overgemaakt moest worden met betrekking tot de vermogensbeheerproducten. Het geld is op de rekening van beleggers gestort, aldus het bedrijf in een verklaring.

De terugbetaling in contanten is een van de drie opties die Evergrande eerder deze maand aanbood om boze kopers van deze producten met een hoog rendement tegemoet te komen. De andere opties waren een afbetaling in natura met zwaar afgeprijsde eigendommen in plaats van geld of het verrekenen van de schulden met openstaande rekeningen op reeds gekochte wooneenheden. Een volledige terugbetaling in cash moet in stappen binnen tweeënhalf jaar zijn afgerond, aldus het concern.

Betalingsverplichting

Dat Evergrande niet voldeed aan een betalingsverplichting voor 40 miljard yuan, omgerekend circa 5,4 miljard euro, zorgde in het hele land eerder voor boosheid. Particuliere beleggers gingen de straat op om te protesteren.

Meer dan 70.000 mensen kochten de producten, waaronder veel werknemers van Evergrande. De in geldnood verkerende ontwikkelaar klopte juist bij hen aan voor financiering. Om verdere onrust te voorkomen neemt ook de druk op Beijing toe om een oplossing te vinden.