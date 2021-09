Kaag: het was niet onze zevende keus, maar het land moet bestuurd

"Het was niet onze eerste keuze, niet onze vijfde, niet onze zevende", zegt D66-leider Sigrid Kaag na afloop van haar persverklaring over het besluit van haar partij toch akkoord te gaan met coalitieonderhandelingen met de partijen van Rutte-III (VVD, D66, CDA en ChristenUnie). "Maar het land moet bestuurd worden en we moeten aan de slag."

Het nieuwe leiderschap dat Kaag heeft beloofd, moet volgens haar zichtbaar zijn in "de inhoud", de "nieuwe politieke cultuur" en in de ministersploeg die straks misschien op het bordes staat. "Het gaat natuurlijk ook om het team dat je kunt samenstellen".

In ruil voor het opheffen van haar blokkade, wil Kaag dat een eventueel nieuw kabinet "koploper" wordt op het gebied van klimaat en de grootste structurele investering doet in het onderwijs. Daarnaast moet Nederland "aan het stuur" zitten in Europa. "We hebben een duidelijke boodschap gegeven over de inzet bij de onderhandelingen", zegt de D66-leider over haar eisen.