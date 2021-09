Europese Commissie wil staatssteunregels langer opschorten

Toen de coronacrisis in maart vorig jaar in volle hevigheid losbrak, schortte de commissie een aantal regels op die moeten voorkomen dat de overheid bepaalde bedrijven bevoordeelt. Zo wilde het dagelijks bestuur van de EU overheden de ruimte geven om bedrijven en banen te redden. De opschorting werd meermaals verlengd, voorlopig tot eind dit jaar.

‘We zien eindelijk licht aan het eind van de tunnel’, verzucht Vestager. ‘Met de Europese economie die krachtig opveert, dankzij de indrukwekkende voortgang die wordt geboekt met inentingen en de heropening van ons maatschappelijke en economische leven.’

Herstel

Maar de commissie wil voorkomen dat nog wankelende bedrijven het van de ene op andere dag weer zelf moeten rooien en alsnog ten onder gaan. Bovendien is het herstel in sommige EU-landen en in sommige sectoren nog veel priller dan in andere.

Vestager spreekt van een ‘beperkte verlenging’ van de soepeler regels, waar de EU-landen nog mee moeten instemmen. Die kunnen zo gelijk optrekken met de afbouw van de staatssteun. De commissie wil meer inzetten op het ondersteunen van investeringen, die er tijdens de coronacrisis vaak bij zijn ingeschoten. Ook wil ze mkb-bedrijven die zich tijdens de pandemie in de schulden hebben gestoken helpen toegang te houden tot krediet.