Wilders: Kaag kiest voor voortzetting van wanbeleid

PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor het besluit van D66-leider Sigrid Kaag om toch te gaan onderhandelen over voortzetting van de huidige coalitie. "Kaag spuugt de kiezer recht in het gezicht", twittert hij. "Weer met hetzelfde wanbeleid en dezelfde leugenaars als tot nu toe."

Wilders valt ook over de opmerking van Kaag dat nieuwe verkiezingen populisten in de kaart zou spelen. Hij denkt dat ze bang is om zelf "afgestraft" te worden.