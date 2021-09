Werkloosheid eurozone verder gedaald

De werkloosheid in de eurozone is in augustus licht gedaald tot 7,5 procent, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. De daling is al maanden geleden ingezet dankzij het economisch herstel van de coronapandemie.

In juli was nog 7,6 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden werkloos. In augustus 2020, toen veel meer ondernemers last hadden van coronabeperkingen, ging het om 8,6 procent werkloosheid. In één jaar tijd nam het aantal werklozen af met bijna 1,9 miljoen.

Bij jongeren is de werkloosheid veel hoger. Van de hele beroepsbevolking onder de 25 jaar in de eurozone was 16,4 procent werkloos in augustus. Ook is de werkloosheid bij vrouwen hoger dan bij mannen.

Werkloosheid

Het Duitse federale arbeidsbureau kwam ook met cijfers over september. In de grootste economie van de Europese Unie zakte het aantal werklozen met 114.000. Nu is 5,4 procent van de Duitse beroepsbevolking werkloos. Een maand eerder was dat 5,6 procent.

De werkloosheidcijfers in de eurozone zijn nog niet terug op het niveau van voor de economische crisis die de coronapandemie had veroorzaakt. Zo was er in maart 2020 nog een werkloosheid van 7,1 procent, stipte Eurostat eerder aan. Toch kampen werkgevers in veel landen met een tekort aan arbeidskrachten. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen noemde die problemen voor Nederland eerder structureel en wees op de vergrijzende bevolking.