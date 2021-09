Liander: meer knelpunten op het elektriciteitsnet

Op meer plaatsten op het elektriciteitsnet van netbeheerder Liander zijn knelpunten ontstaan. Dat meldt de netbeheerder in zijn tweewekelijkse update over de capaciteit. De knelpunten betreffen alleen klanten met een aansluiting voor grootverbruik. De problemen spelen onder andere bij de Westhaven in Amsterdam en andere delen in Noord-Holland en Gelderland.

Volgens Liander is de maximale capaciteit van het net in verschillende regio’s bereikt. Bedrijven die een nieuwe grootverbruikaansluiting willen, of via een bestaande aansluiting meer vermogen willen, zullen een aanvraag moeten doen. Liander laat de bedrijven dan weten wanneer er extra vermogen beschikbaar is.

Op steeds meer plekken raakt het elektriciteitsnet vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Naast Liander hebben ook andere netbeheerders daar last van. Versterking van het net kost behalve geld ook veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten.